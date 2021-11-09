大陸國務委員兼外長王毅今天（9日）在「2021年海洋合作與治理論壇」開幕式上發表視訊致詞。

王毅說，海洋是孕育生命的搖籃，是各國彼此聯通的紐帶，是全球化發展的重要平台。近年來，海上安全問題層出不窮，海洋生態環境日益嚴峻，海洋全球治理面臨各種挑戰。這些問題並非哪個國家憑一已之力就能解決，需要通過國際社會團結合作，攜手應對。當前，世紀疫情與百年變局交織，經濟和安全面臨複雜嚴峻挑戰，各國的前途命運前所未有地聯繫在一起。人類不應被海洋分割成不同孤島和陣營，而應通過海洋更緊密團結起來，共建海洋命運共同體。

王毅表示，我們要堅持多邊主義，共同維護海洋秩序。海洋與大陸是和合共生的關係，而非海權陸權競爭的零和博弈，更不能再把海洋作為在全球推行單邊強權的工具。在全球化的今天，多邊主義是維護和平的重要基礎。我們反對某些國家出於維護海洋霸權的目的，在海上耀武揚威、拉幫結派，不斷侵犯其他國家的正當和合法權益。各國應當團結起來，共同高舉多邊主義旗幟，捍衛以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的海洋秩序。

王毅說，我們要堅持對話協商，共同促進海洋和平。海洋的和平比金子還珍貴。幾千年來中國人通過海洋傳播友好，從未發動過侵略與擴張。我們始終堅持尊重各方合理的海洋利益訴求，通過對話彌合分歧，通過談判化解爭端。在南海問題上，中國與東協國家積極致力全面有效落實《南海各方行為宣言》，推動「南海行為準則」磋商不斷取得新進展。我們即將舉行中國東協建立對話關係30週年峰會，明年還將紀念中國東協簽署《南海各方行為宣言》20週年。中國東協應以此為契機，爭取早日達成「南海行為準則」，把南海建設成和平之海、友誼之海、合作之海。

王毅表示，我們要堅持開放包容，共同深化海洋合作。海洋是國際產業鏈供應鏈的大動脈，近期全球供應鏈出現問題，既有疫情的客觀原因，也有單邊主義和保護主義等人為因素。我們要堅持普惠共治的原則，促進海上互聯互通，推動自由貿易進程，保持海上運輸和產業鏈的穩定暢通，通過海洋的開放融通建設更高水平的開放型世界經濟。

中方將同各國一道，全力落實大陸國家主席習近平提出的「全球發展倡議」。希望通過推進「21世紀海上絲綢之路」和共建藍色經濟夥伴關係，加快海上互聯互通建設，積極搭建海洋合作平台，為世界經濟復甦注入新的活力。

王毅說，我們要堅持綠色發展，共同保護海洋環境。海洋是世界各國的共同家園。我們要像對待生命一樣關愛海洋、保護海洋，一切從有利於人類長遠發展進步的角度出發，有序開發利用海洋資源，攜手應對氣候變暖、海平面上升等全球性挑戰，嚴格依法處理核污水排放等破壞海洋環境的行徑，讓藍色星球永葆清澄底色，為子孫後代留下碧海藍天。

中國高度重視海洋生態文明建設，正在持續加強海洋環境污染防治，保護海洋生物多樣性，實現海洋資源有序開發利用，同時也願在這些領域深化與各國的合作，共同為海洋的綠色發展作出應有貢獻。