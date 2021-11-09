新北市長侯友宜主持警政工作治安會報。（王揚傑攝）

新北市五股、板橋、泰山區4日起連續發生4起槍擊案，不免令民眾質疑新北市治安狀況。新北市長侯友宜今（9）日上午向不法分子宣戰，任何人來挑釁新北，絕對在第一時間打擊犯罪，立即破案，壓制囂張的歹徒！

侯友宜上午至新北市警察局主持警政工作治安會報，他嚴正指出，新北市警方有能力、有決心捍衛新北市治安，任何人來挑釁新北，絕對在第一個時間快速有效打擊犯罪，立即破案，就像這兩天發生幾個零星的個案，我們都能夠快速的解決，打擊犯罪，壓制囂張的歹徒！

侯友宜表示，新北市的警察弟兄在每個案子第一時間快速偵破，有效壓制犯罪，所以今年我們的暴力犯罪的破獲率是六都第一名。尤其我們在預防暴力的人口率、竊盜的人口率、全般刑案的人口率都是排名六都第一，治安表現得到大家的肯定，很多的評比都是全國、六都最好的治安環境。

警察局長黃宗仁也向不法分子嗆聲「你敢來新北市開槍，我絕對抓到你！」雖然最近幾天連續發生零星的槍擊案件，但警方都能迅速在一天之內迅速查獲犯嫌，這幾起槍擊案件警方共拘提逮捕14名幫派分子，將會持續掃蕩幫派組織。