大陸知名網紅韓安冉因參加綜藝節目《變形計》爆紅，微博擁有481萬粉絲，但她的感情比事業更精彩，先和前夫「小豬」2度結婚又離婚，今年9月和交往10天的花美男網紅馬澤鑫領證結婚，未料11月因婚內出軌前男友劉允浩而離婚，想不到2天後和馬澤鑫重修舊好，並與劉允浩隔空互爆缺失。

韓安冉本月6日坦承已和馬澤鑫結束2個月短命婚，因為自己婚內外遇，對象是有前科的舊愛劉允浩，馬澤鑫則委婉地表示離婚是因兩人不太適合，「她前男友比較適合她」，還在朋友圈發文：「我要是沒結婚就好了，這輩子最後悔的一件事」。

想不到才過2天，韓安冉和馬澤鑫反轉復合，在社群平台高調地放閃，還公開兩人對話截圖「現在回來吧」、「其實我很想你」，並保留男方的暱稱「老公」。

韓安冉和馬澤鑫離婚後2天又復合。（圖／微博@韓安冉）

看在劉允浩眼裡似乎很不是滋味，在直播中踢爆韓安冉根本沒離婚，只是跟馬澤鑫吵架才拿上一段感情互相激怒，韓安冉不滿被劉允浩爆料，偷偷在朋友圈中控訴劉允浩欠她40幾萬人民幣（約174萬台幣），包括搞大別人肚子的3萬塊（約13萬台幣）墮胎費，更喊話劉允浩若沒在3天內還錢，就要起訴他，再讓他坐牢，被威脅的劉允浩則發文標記韓安冉「吸毒吸出幻覺了」揚言公開女方吸毒的影片，不過該篇文已刪除。

韓安冉爆料前男友劉允浩欠她錢。（圖／微博）

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