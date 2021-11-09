金可-KY(8406)第3季獲利大減6成，成為空方箭靶，股價大跌6%，失守200元大關，隱形眼鏡族群賣壓蜂擁而出，精華(1565)跌幅逾2.5%、晶碩(6491)跌幅在1.5%以上，大學光(3218)及寶島科(5312)等紛紛下跌，僅亨泰光(6747)力守平盤上方。

金可搶攻雙11商機，行銷費用投放增加超過200萬人民幣，獲利大受影響，第3季合併營收20.42億元，季減13%、年增12%；毛利率50.8%，較第2季增加0.5個百分點，營業費用8.69億元，較第2季的8.18億元、去年同期的6.55億元都大增，營業利益1.68億元，季減54%、年減53%；稅後淨利1.24億元，季減69%、年減66%，EPS為1.28元，較第2季的4.14元、及去年同期3.8元大減。

第4季是中國大陸雙11傳統消費旺季，接下來12月還有雙12，法人對隱形眼鏡第4季的業績仍樂觀看待。精華第3季利率重回3成大關，為31.12%，較上季增加1.8個百分點，稅後淨利季增3成，每股盈餘5.62元，是今年以來的最佳表現，前三季獲利大增4成，每股盈餘14.3元。

晶碩第3季營收15.13億元創新高，季增9.56%、年增50%，毛利率小增為52.95%，營業利益4.18億元，季增22%、年增81.2%。稅後淨利3.61億元，季增22%、年增78%，EPS 5.61元。前9月營收40.4億元，年成長57.5%，營業毛利21.18億元，營業利益10.26億元，歸屬於母公司業主淨利8.81億元，已經賺贏去年全年，較去年同期大增一倍，每股盈餘12.59元。