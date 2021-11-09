據歐盟不具名官員表示，來自歐盟成員國的代表已經同意，歐盟執委會為新科技法規的唯一執法者，國家的反壟斷監管機構僅有有限的作用，不應為後者尋求更多的權力。

歐盟各部長料將在11月25日正式批准該協議。這是歐盟執委會和議會之間，雙方對數位市場法案(DMA)立場一致的部分。

數位市場法為歐盟反壟斷專員維斯塔格(Margrethe Vestager)在去年提出草案，希望能遏止谷歌、臉書、蘋果等科技大廠的權力。

德國、法國等25個成員國的反壟斷監管機構曾在今年六月聯合提出一封信，要求他們在執行DMA方面能有更大的權力。

路透看見的歐盟理事會一個工作小組的一份文件顯示，執委會是唯一被授權執行該DMA條例的機關。為了支援執委會，成員國可以授權國家當局單位執行競爭相關法規，對可能違反監管義務的行為採取調查。

該聲明也表示，歐盟行政單位將有完全權力可以決定，是否要開放給各單位調查。