9日韓股開盤後衝高試圖挑戰3千點關卡，但信心不足下，目前在平盤附近整理。日線已經連跌兩天的KOSPI在2953.15點，跌7.05點或0.24%。另外，韓元升，公債殖利率則表現不一。

三星電子跌0.42%，SK海力士漲0.93%。電池製造商LG化學以及Kakao分別下跌1.04%與0.4%。

美元兌韓元在1178.5價位，韓元升0.39%。

韓國3年期公債殖利率增1.6個基本點至1.922%，10年期的則跌1.7個基本點至2.311%。