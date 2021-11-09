《韓股》缺乏動能 韓股卡關 11:082021/11/09 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 9日韓股開盤後衝高試圖挑戰3千點關卡，但信心不足下，目前在平盤附近整理。日線已經連跌兩天的KOSPI在2953.15點，跌7.05點或0.24%。另外，韓元升，公債殖利率則表現不一。 三星電子跌0.42%，SK海力士漲0.93%。電池製造商LG化學以及Kakao分別下跌1.04%與0.4%。 美元兌韓元在1178.5價位，韓元升0.39%。 韓國3年期公債殖利率增1.6個基本點至1.922%，10年期的則跌1.7個基本點至2.311%。 企業獲利佳 台股後市看漲 《基金》美藥價法苦味漸散 醫療股蓄勢待發 #韓股 #韓元 #基本點 #卡關 #開盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 溫昇豪遭魷魚打臉 曝與韓星泡裸湯 04:102021/11/09 娛樂新聞 布局台股基金 掌握輪動契機 04:102021/11/09 投資理財 A股開高震盪 3500點區間震盪 10:392021/11/09 財經 《類股》資金轉向 玻陶股低泣 10:342021/11/09 財經 粉絲巧遇野生李敏鎬全被拍 抬頭驚見另外2大男神網暴動 10:302021/11/09 娛樂 《百貨股》富邦媒雙11買氣爆棚 momo購物節重頭戲今登場 08:522021/11/09 財經 美縮減購債「不是重要的問題」 黃天牧：台股有自己的資金動能 04:102021/11/09 財經要聞 《盤中解析》晶圓雙雄登高一呼 攻破17500點 10:342021/11/09 財經 台積電發動攻勢 台股早盤大漲逾百點 09:222021/11/09 財經 穆斯克要賣股 特斯拉重挫 04:102021/11/09 全球財經 熱門股－威致 築底完成多頭反攻 04:102021/11/09 證券．權證 財經熱門新聞 台積電、三星被逼繳機密 專家爆老美3大暗黑心機 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 花旗不賣南韓業務！狠砸400億直接關閉 台灣還在等買家 - 財經 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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