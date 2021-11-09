振樺電(8114)受惠缺料狀況改善及POS換機潮遞延需求湧現，2021年10月合併營收「雙升」站上今年高點、改寫同期次高。在POS及KIOSK訂單需求暢旺帶動下，第四季成長動能可望轉強，目標全年營收成長達10～15％、獲利重返2019年水準。

振樺電股價7月中後於74～81元區間盤整，10月底起上攻力道轉強，今（9）日開高後在買盤敲進下放量勁揚6％至95.8元，創去年4月以來近19月高點，領漲工業電腦族群。三大法人上周合計買超166張，昨日續小幅買超5張。

振樺電公布2021年10月自結合併營收8.4億元，較9月8.2億元成長2.43％、較去年同期7.07億元成長達18.68％，站上今年高點、改寫同期次高。累計前10月合併營收72.7億元，較去年同期65.58億元成長達10.85％，續創同期第三高。

振樺電尚未公布第三季財報。隨著歐美逐步解封、經濟活動恢復帶動訂單需求強勁復甦，配合體質調整效益顯現，第二季獲利已見倍增強彈，每股盈餘（EPS）1.17元、登近1年半高點，帶動上半年營運谷底回升、重返成長軌道，每股盈餘1.69元。

展望後市，振樺電據悉成功拿下亞洲前三大零售客戶POS換機急單、規模達1.5～2萬台，為配合客戶快速展店策略、避免海運塞港缺櫃問題，系統及周邊設備將採空運方式、並由客戶承擔運費，預計將在2季全數出貨，可望帶動營運持續暢旺至明年首季。

此外，振樺電KIOSK業務受惠歐洲郵輪、戲院遞延訂單回籠，上半年營運恢復獲利表現，下半年則受惠自助倉儲及比特幣ATM兩大需求動能，前者為包括設備及維運的3～5年長約訂單，後者明年初出貨量有望倍增，均為營運增添成長動能。

振樺電預期若不考慮匯率影響，POS及KIOSK事業群今年營收可望成長達30％，瑞傳的工業電腦有望達10～15％，帶動整體營收成長達15～20％，惟加計上半年匯率影響程度干擾後，整體營收目標成長達10～15％，獲利力拚重返2019年水準。