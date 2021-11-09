新北市辦理明學年度學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置，凡設籍新北市幼兒，學齡滿2至5歲，領有身心障礙證明、新北市合約評估鑑定醫院綜合報告書或診斷證明，或未持證明，但幼兒發展與同年齡孩子相較明顯落後或異常特殊狀況需要特殊教育服務者，均可提出申請，4場家長說明會分別於13日、21日、27日舉辦。

教育局表示，為落實特殊教育向下延伸，提供特殊教育幼兒適性教育與專業輔導學習環境，讓身心障礙或發展遲緩幼兒優先進入公立及非營利幼兒園的機會，新北市每年皆辦理一次學前特殊教育需求幼兒優先入園鑑定安置作業。

2022學年度優先入園鑑定安置提供兩個報名區間，第一階段報名期間為12月1日至12月15日，可至新北市各公立國中／小附設幼兒園報名；第二階段報名期間為12月16日至110年12月30日，可至新北市學前特殊教育資源中心（中和區秀山國小）報名。

教育局指出，為讓家長了解鑑定安置期程及作業方式，教育局將於13日上、下午各一場於新北市政府5樓507會議室，21、27日於新北市政府3樓307簡報室，共計辦理4場家長說明會，歡迎家長踴躍報名參加。報名請電洽新北市學前特殊教育資源中心（02-8943-2041）或掃描QRcode網路報名。