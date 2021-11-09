大聯盟年度獎項入圍名單出爐，皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)被排除在美聯MVP名單3位入圍者之外。裴瑞茲身為美聯全壘打（48轟）、打點（121分）「雙冠王」居然沒有入圍，令一些球迷感到不解。根據部分美國作家抱持的觀點，球隊戰績仍會影響球員的評價。

棒球記者Mark Feinsand曾在大聯盟官網表示，大谷翔平與小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)的MVP之爭，他傾向於參考球隊戰績。「既然兩位競爭者都十分優秀，他們的球隊戰績也該被納入考量。如果藍鳥晉級季後賽，小葛瑞洛不需要打擊三冠王亦有資格拿下MVP。」

藍鳥隊最後沒有晉級季後賽，他們91勝71敗只差1場飲恨，相較之下皇家的74勝88敗就很不起眼。今年的美聯MVP入圍者是小葛瑞洛、大谷翔平，另一位是藍鳥二壘手西曼(Marcus Semien)，藍鳥一隊就入圍兩個人。然而華盛頓國民65勝97敗，爛到在國聯東區墊底，他們的外野手索托(Juan Soto)依然入圍國聯MVP，可見球隊戰績並不是刷掉裴瑞茲的好理由。

因此有人用勝利貢獻值（WAR）來解釋，這是美國棒球作家協會相當重視的數據，直接計算該名球員在他的位置可以為球隊貢獻多少勝場。依據FanGraphs的計算方式似乎就很清楚了，大谷翔平8.1高居大聯盟之冠，小葛瑞洛6.7，西曼6.6、索托6.6，但是裴瑞茲3.4只排名第95。國聯、美聯MVP總計6位入圍球員都在WAR榜單上排名前10（排名包含投手）。

這項數據不會讓爛隊戰績掩蓋了好球員，如果某位球員的WAR很高但是球隊戰績差，那只能說是其他隊友太弱了。再依照Baseball-Reference版本的WAR計算方式，西曼7.2、小葛瑞洛6.8，裴瑞茲5.3，大谷翔平9.0（打擊4.9+投球4.1），裴瑞茲一樣是排不進去。