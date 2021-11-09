據《中國證券報》報導，大陸監管部門正研究推出進一步擴大資本市場開放的相關舉措，包括優化和拓展外資參與大陸境內證券期貨市場的管道和方式，擴大商品和金融期貨市場對外開放，推出更多國際化品種等措施。

其他措施還包括深化境內外資本市場互聯互通，完善和拓展滬倫通機制，健全境外主體境內發行上市制度，完善企業境外上市監管制度；創造可預期的監管和制度環境等。

統計顯示，今年前10個月，境外資金透過滬深股通機制淨買入A股超過3200億元（人民幣，下同），接近歷史上最好的2019年全年水準。

專家認為，外資持續淨流入A股，反映全球投資者對中國宏觀經濟和資本市場發展前景充滿信心，資本市場深化改革開放與外資加碼中國相向而行。

近年來，大陸資本市場擴大開放大幅提升A股市場吸引力，加上科創板、創業板等重大改革落地產生的改革紅利持續釋放，促使外資入市步伐明顯加快。

資料顯示，2019年滬深股通淨買入A股3517億元，創單年最大淨買入紀錄。2020年受新冠疫情等因素影響，外資淨買入力度有所減弱，但也超過2000億元。而今年前10個月，滬深股通淨買入A股超過3200億元，接近2019年全年水準。

截至今年10月底，外資持有A股市值約3.7兆元，約占A股總市值的4.3％，較2019年初明顯提高。外資交易金額占A股市場的比例同步逐年提高，目前已超過8％。