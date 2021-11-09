核四重啟、公投綁大選、反萊豬進口及珍愛藻礁等4大公投將在今年12月18日登場，而意見發表會將在11月13日起陸續登場，其中，核四重啟公投正方代表將由領銜人黃士修一人參加5場，反方代表則分別由曾文生、許永輝、蔡中岳、苗博雅及邱威傑等人代表參與，反方代表希望針對未對福島核災有深刻印象的年輕族群說明核四不可能重啟的理由。

據近期台北智會近期民調指出，重啟核四有13.3％非常支持，19.4％還算支持，20.2％不太支持，14.9％非常不支持，32.2％沒意見或拒答，整體不支持率大於支持率；其中20到29歲的年輕人的民調顯示，有39％支持核四重啟、33.6％反對。

為了向年輕人說明，擔任反方代表的環保團體邀請台北市議員邱威傑（呱吉）擔任反方代表，邱威傑說，擁核頻頻指出「在歐洲核能被視為綠能的一種」，如德國等歐盟主要國仍反對核能，德國更預計明年核能歸零，但擁核方的謠言與謊言十分囂張，希望在發表會上來辯論，並希望針對30歲以下的受眾。

反方代表、台北市議員苗博雅批評，有一些政黨為了對執政黨政治鬥爭，把核四做為籌碼，但核四長年無法使用是長期共識，此次又把不能用的核四做為公投的題目，認為自己有義務站出來告訴民眾，「重啟核四也是開啟錢坑」，擁核方不斷散播謠言，對公投深化發展不利，盼透過意見發表會制度讓核四議題可以越辯越明。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，此次公投將決定糾纏台灣30年的核四是否可以終結，也歡迎支持核能的前總統馬英九、行政院前院長江宜樺擔任正方代表，而廢核平台將在11月27日舉辦「齊心鞋力，反核有力─核四不同意行動」，並在12月4日、12月5日舉辦從貢寮出發的「核四大爆走」行動。