美國知名嘻哈歌手肯伊威斯特（肯爺，Kanye West）與名媛金卡戴珊（Kim Kardashian）這對名人夫妻檔，結婚6年育有4名子女，但今年初卻突然宣布離婚，不過兩人依然保持著友好的關係，肯伊威斯特甚至在不久前還透露想要復合的想法，沒想到近日卻被媒體爆料其實早有新歡，而且對方還是年僅22歲的性感辣模，讓眾人傻眼。

根據外國媒體《Page Six》的報導，肯伊威斯特日前接受媒體採訪時，曾透露想與金卡戴珊復合，但近日卻遭人爆料其實私底下早有新歡，而對象就是今年才22歲的性感辣模凡妮翠亞（Vinetria）。她不僅外型亮麗，還擁有凹凸有致的火辣身材，個人IG上經常曬出一系列的火辣穿搭以及全裸沐浴照、全裸自拍照，大秀誘人的S型性感曲線，吸引超過40萬人追蹤。

知情人士甚至透露，兩人其實已經約會了一段時間，先前肯伊威斯特接受媒體採訪時，她就陪在身邊，也曾目睹兩人一同前往籃球場上觀賞籃球比賽，以及一同上教堂做禮拜的甜蜜互動，完全打臉肯伊威斯特想要復合的說法。

被封為「話題女王」的金卡戴珊，與肯伊威斯特從戀愛到結婚一路走來風波不斷，但兩人仍攜手走過，直到肯伊威斯特2020年突然脫序參加美國總統大選加上躁鬱症發作，導致夫妻關係破裂，並在今年初宣告離婚。不過即使如此，離婚後兩人依然關係友好，金卡戴珊甚至還在不久前替肯伊威斯特的演唱會站台，疑似復合的前奏，如今卻爆出新歡，讓粉絲們相當傻眼。