台中市年邁周姓婦人匯款135萬元給兒子贊助購屋，但約定要讓她住到百年之後，豈料兒子不但用助行器砸傷她，還把她還趕出家門。周婦傷心提告撤銷贈與，要求兒子返還贈款，一審判母親勝訴，兒子不服上訴，台中高分院二審駁回上訴，且不得再上訴，不肖兒確定得還媽135萬。

根據判決書，兒子向周婦請求支援購屋基金，並承諾讓她住到百年後，周婦於2013年8月以匯款方式贈與兒子135萬元，於去年5月住進兒子買的房子。豈料只住了5個月，兒子竟於10月故意用助行器丟她，導致周婦右下巴及右肩膀受傷，還將她趕出家門。傷心周婦於是提出撤銷贈與之訴，要求兒子還135萬元。

兒子則辯稱，當初母親贈款時，並沒有任何附加條件；發生爭執當下，是母親一味吵鬧、根本聽不進他說什麼，才拿助行器砸牆發洩，若真是故意砸母親，傷勢不會如此輕微。

台中地院一審判周婦勝訴，兒子提出上訴。台中高分院二審合議庭不採信兒子說法，認定其行為已構成刑法傷害直系血親尊親屬罪，母親主張撤銷贈與契約，自屬有據，駁回上訴，周婦確定勝訴，兒子得還錢。