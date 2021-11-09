近日有網友在網路分享，總統蔡英文2012年的競選影片對選民的承諾，對此，藥師林士峰表示，面對未來，如今不是無力而已，還有被騙的感覺。

林士峰昨（8日）在臉書發文表示，看到蔡英文2012年1月6日在臉書貼出的總統的競選文宣，自己只感覺「面對未來，如今不是無力而已，還有被騙的感覺」，他的辛苦和困難，政府不只沒聽到，還會用「如果消息有假」罰款和社維法伺候，「要我們不要造謠」；林士峰文末更附上「影片追思法會捻香入口處」的網址。

蔡英文於2012年1月6日在臉書上發文，「過去四年，你過得好嗎？你找工作有沒有比以前容易？薪水能買得起的東西，有沒有變多？你是不是害怕沒有工作，覺得生活沒有保障？你的辛苦和困難，政府有沒有聽到？面對未來，你是不是更無力？這四年，你辛苦了。今年，是一個改變的起點，讓我們一起傾聽台灣的聲音，共同打造公平正義的未來」，同時還附上題為「給自己一個改變的機會」的影片連結，該連結為youtube網址，但點進去後影片無法播放。

許多網友也在其PO文底下留言表示，「重點在支持度還是居高不下，吃了芒果乾都覺得精神特別好，考試都100分呢」、「因為過去四年是她執政，這種問過去四年的迴力鏢當然必須要下架」、「芒果乾真是掩飾無能的最佳良藥」、「一同協尋9年前的良心英文」、「繼續吃芒果乾填肚子」。而對於該影片「消失」一事，民進黨回應稱，在蔡總統的臉書仍找得到影片。