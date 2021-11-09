全球汽車輪圈領導廠商巧新科技工業（1563）公布自結10月合併營收6.48億元，月增5.47％、年增18％，累計今年前十月合併營收61.84億元、年增44.14％。

巧新表示，受惠於步入第四季汽車產業傳統旺季，加上隨著歐美疫情逐漸趨緩，整體高端消費復甦，帶動消費者對於豪華車款的需求明顯增加，推進超跑、豪華汽車品牌車廠，自暑休後，加大對公司旗下客製化輪圈的拉貨力道，創造巧新10月營收月增5.47％、年增18％的優異表現。

巧新亦持續搶占電動車等更多的市場份額，隨著全球豪華電動車銷售熱烈，將有助公司來自電動車款業績持續成長。

巧新進一步指出，氣候變遷問題越趨嚴重，減少二氧化碳排放已成為國際各國關注焦點，世界多國宣布減排目標，中國落實「能耗雙控」政策，歐盟更定下在2050年之前，實現碳中和之目標，電動車、油電混合車亦成為品牌車廠未來發展主軸，品牌車廠更進而要求供應商朝向綠能生產邁進。

巧新擁有太陽能發電、廢水回收再利用、廢氣熱能回收鍋爐使用、熔煉再生鋁等綠能環保技術。其中，熔煉再生鋁與原生鋁相比，最多可以減少95％的碳排放，可謂車廠的低碳供應商，不僅已有品牌車廠積極與巧新討論再生鋁客製輪圈的合作機會，公司亦將跟隨品牌客戶的腳步走在供應鏈碳中和潮流前端，展現公司強勁的競爭力，創造未來營運良好發展的利基。

展望2021年第四季營運，巧新維持審慎樂觀看法。巧新期待進入第四季汽車產業傳統旺季，全球新車銷售市場在後疫情時代，持續展現良好成長動能，以目前訂單能見度來看，仍持續挹注雲林斗六廠稼動率維持滿載水準，公司也預計擴增CNC機台，有助於為明年總產能帶來雙位數成長。

此外，屏東新廠目前已獲3家主要豪華汽車品牌車廠的認證，隨著疫苗接種率提升、國境有望開放，已有2家豪華汽車品牌車廠正在密切聯繫到廠認證，巧新以期新產品及產能持續開出，齊力推升巧新未來營運更上一層樓。