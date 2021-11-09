紅遍全球的魷魚遊戲主角為替母親籌醫藥費，必須冒生命危險玩遊獻搏獎金，南山人壽表示，人一生大約要準備400萬元的醫療費用，若要留愛不留債，建議一要越早投保保費越傳宜，二是善用定期險增加保障，第三搭配小額終老壽險作基本保障，就能靠自己的規畫轉移生命中的老病風險。

南山人壽引用衛福部的統計指出，2019年國人平均每人每年醫療支付是5.2萬元，且隨著平均餘命延長、醫療技術進步，有些非健保給付項目可能會增加經濟負擔，若平均餘命80歲，估計可能要準備400萬元以上的醫療費用，才能防範未然。

如何避免在中老年時又病又沒錢治療，還成為家人的負擔，南山人壽提醒可用三招化解風險，一是越早投保保費越便宜，無論是終身醫療、長期照護險、重大傷病險，都是越年輕時投保，保費越便宜，可趁自己還能工作、體況又佳時，先為自己儲存醫療保障，父母亦可替小朋友從小就安排醫療險等，保額可相對完整。

二是善用定期險強化保額，定期險保障期間有限制，但保費就會比終身險便宜很多，南山人壽表示，可以用定期險依人生階段的風險機動調整保額，如中壯年時若因病或意外住院，可用定期險拉高日額保障，除了住院品質可提升，亦可用來彌補無法工作的經濟損失。

三是運用小額終老保險作壽險入門，訴求人一生最多買三張、合計保額不逾70萬元的小額終老保單，因為是政策性保險，保單預定利率較高，附加費用低，同樣的70萬元保額，小額終老會比現售終身壽險便宜甚多，且免體檢，無論是年輕人當成壽險入門款，或中壯年、中高齡用來強化壽險保額或作人生最後一哩路保單，當意外來臨或生命終了，不會再造成家人的負擔，可留愛不留債。

南山人壽表示，先建構人生第一層的基本保障，即基本的醫療險、終身壽險等，再視需求及經濟逐步疊加其他險種，事先準備，就不用像魷魚遊戲的主角到中年為籌母親醫療費，無選擇的參加賭生命的遊戲。