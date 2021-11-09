美國默沙東集團和輝瑞大藥廠口服抗病毒藥研究顯示，在染疫初期服用可大幅降低COVID-19重症風險，但多位醫師警告對疫苗猶豫者，不要將這種療法的益處和疫苗的預防效果混淆。

路透社報導，根據非營利機構「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）調查，已有72%美國成人打了第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但接種進度慢了下來，因為美國政壇黨派之爭導致對疫苗價值和安全性的意見分歧。

雇主、各州與美國總統拜登政府的強制接種規定有助提高接種率，但也助長這方面的爭論。

部分疾病專家擔憂，COVID-19口服藥療法的到來可能會進一步阻礙疫苗接種作業。率領研究的紐約市立大學（CUNY）公衛傳播專家拉善（Scott Ratzan）說，CUNY公共衛生學院調查3000名美國公民初步結果顯示，這種藥物可能使得「敦促民眾接種的行動受挫」。

拉善表示，1/8受訪者說他們寧可吃藥治療而不接種，「這數字很高」。

輝瑞大藥廠（Pfizer）本月5日表示，臨床試驗結果顯示，旗下COVID-19口服抗病毒藥物Paxlovid可以將重症高風險成年患者的住院或死亡風險大幅降低89%。

默沙東集團（Merck & Co.）和合作夥伴Ridgeback Biotherapeutics上月1日表示，他們研發的口服藥可將死亡或住院機率減半。這款名為「莫納皮拉韋」（molnupiravir）的藥物在本月4日獲得英國有條件批准。

上述兩款藥物都需要美國衛生主管機關核准，可望12月上市。

6位接受路透社訪問的傳染病專家都對COVID-19有效的新療法前景很感興趣，但一致認為這些不能代替疫苗。

輝瑞執行長博爾拉 （Albert Bourla）表示，選擇不打疫苗「會是不幸的錯誤」。博爾拉5日在路透社訪問中說：「這些是療法，對象是不幸生病的人。」

專家們表示，不能依賴新藥的一大理由是因為COVID-19有不同階段，必須在染疫初期提供抗病毒藥物，但初期時間很短，而且時間點因人而異。有些人一開始沒感覺症狀，但發現患病為時已晚，因此找出最佳投藥時間點也是需要克服的挑戰之一。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1101109