國內消防員近10年殉職共56人，時力立委邱顯智、陳椒華、王婉諭今日召開記者會呼籲，為保障消防員安全保護，應盡速修《工會法》、《消防法》，並開放消防員組工會，保障消防員權益。

邱顯智指出，自2011年起，已有消防員38名、義消18名，共56人殉職。自己去年前往基隆港考察，卻發現港務消防隊連有哪些載運危險物品的船舶靠港，都因為沒得到授權而無法取得資訊，其實航港局給消防隊一個帳號密碼登入即可，卻連這種小事都要協調。

與會的消防員工作權益促進會祕書長朱智宇說，消促會自2013年成立後，不斷向行政院、消防署、地方消防局呼籲，要解決人力不足、制度、業務相關問題，但卻永遠會遇到「有何資格坐上談判桌」的質疑。

陳椒華說，《消防法》在2019年通過修正後，消防員有了「退避權」、「調查權」與「資訊權」等生命3權。但不論是台北錢櫃KTV大火、高雄城中城大火等事件，事實上生命3權根本無法落實。

王婉諭表示，生命3權仍有不足之處，也必須有一個團體出面代表基層消防員，因此時力會再度提出《工會法》修法草案，保障消防員籌組工會的權利。