振興五倍券開放使用至今一個月，但數字(5287)旗下518熊班統計受到疫情影響最大的餐飲服務業，卻有7成企業/店家表示截至目前業績並無明顯成長，尚未感受到振興券帶來的效益，推測適逢百貨周年慶檔期及雙11前夕，各家業者紛紛推出優惠方案，加上金額增加、使用範圍擴大，使得民眾轉向將振興券用於百貨及電商通路。

惟近期疫情穩定加上限制逐漸放寬，不少餐飲服務業者仍看好聖誕節、跨年檔期商機，對於年底業績表現樂觀以待，有6成企業/店家在未來3個月內有計畫填補人力，其中職缺需求最多為「門市/外場/櫃台服務人員(72％)」、「店長/儲備幹部/管理職(28％)」類，皆略高於去年的64％及14％；同時，518熊班站內數據顯示，10月新增職缺數相較疫情期間平均數增加5成，可見就業市場逐漸回溫。

518熊班針對有收受振興五倍券企業/店家及一般民眾進行調查，發現超過7成餐飲服務業企業/店家尚未感受到振興券實際效益，相較去年振興三倍券效益，有近6成企業/店家有感因三倍券業績成長，且其中約半數成長幅度大於10％，主要受惠以餐飲及零售業最多，可見去年民眾多數用於民生消費上。

在一般民眾使用上，平均花費額度最高的項目為「至少2年壽命的耐久性『日常生活耐用品』」，其中2成已經(或預計)花費在「大小型家具/電器」項目上，平均金額為4501～5000元之間；而先前受疫情影響最為劇烈的小攤商、餐飲業方面，民眾僅平均使用501～1000元額度，顯示多數餐飲、零售業確實無感振興券帶來業績影響。

近期疫情平穩加上限制持續放寬，看好年底景氣復甦，將帶動就業市場恢復活絡，518熊班調查顯示6成企業未來3個月有徵才計畫。在薪資部分，絕大多數企業願意提供薪資待遇平均25～30K，更有超過4成雇主開出30K以上薪資。

10月新增職缺數相較疫情期間(5～7月)平均數增加5成，其中新增職缺以餐飲服務、零售門市類占比30％及20％最高。518熊班觀察，「近一個月疫情狀況已趨於穩定，民眾為排解長時間悶在家的心情，各大餐廳紛紛出現周末客滿、訂位排到年底的狀況，代表餐飲服務業慢慢出現復甦跡象。」