jpp-KY經寶精密(5284)好消息頻傳，子公司Wefly在上周末和泰航簽約，正式入股泰航飛航訓練中心，成為泰國航空人才培訓的重點廠商。隨著後疫情時代航太產業復甦的來臨，公司籌備新的Nadcap航太製程認證程序預期也將在明年恢復常軌，未來在航太、通訊伺服器、電動機車的三大馬車帶領下，將有機會創造更好的營運成績。

經寶精密子公司I-Motor才在10月底發表泰國第一款國產電動機車Vapor，另一家子公司Wefly緊接著在11月初與泰航簽約，正式入股泰航飛航訓練中心。

經寶子公司Wefly為泰國第一家取得歐洲EASA國際飛機維修工程師及國際機師認證的訓練學校，透過人才的培育，深入布局泰國的航太產業，Wefly於上周末和泰航結盟，入股泰航飛航訓練中心(TFT，Thai Flight Trainingg)，成為泰國飛航人才培育重要的一員。

經寶10月營收雖以功能性貨幣計價略有成長，但受到新台幣強升的影響，換算新台幣為1.14億元，與去年同期1.22億元相比，衰退6.87%。