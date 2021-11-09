交通部積極發展交通行動服務（MaaS），透過智慧科技與共享經濟打造創新交通服務模式，遠傳電信協助交通部試驗「企業員工通勤共乘」，並進行問卷調查，回收超過800份有效問卷，7成以上願意於上下班時使用企業共乘機制，8成以上認同企業共乘有助於紓緩交通壅塞，顯示此創新模式具有改善交通、節能減碳的潛力。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳長期投入智慧交通領域，從早期的計程車車輛管理進展到近期的共享單車、共享機車連網平台，以及一站式智慧充電服務－充電樁佈建、管理平台、後續維運、加值服務開發；另外，遠傳也將5G技術運用於車聯網領域，推動台北市信義路自駕巴士於去年開放民眾試乘。遠傳很榮幸能協助交通部進行服務試驗企業共乘機制，為紓解內湖上下班壅塞的情況一步步找出解決方針。

「企業員工通勤共乘」提供同一企業內的開車者與乘客的媒合服務，讓員工在最短時間找到共乘對象，有助於減少車流並響應綠色運輸理念。遠傳日前透過針對內湖科學園區的上班通勤族進行問卷調查，回收超過800份有效問卷，填答者年齡區間以31至50歲為大宗佔6成，女性比例略高於男性，開車、騎車的通勤族群超過5成。

調查結果顯示，對通勤狀況正面評價僅為3成，顯示通勤族期待有更好的運輸體驗；有7成以上表示願意嘗試使用企業共乘服務，其中開車上下班的填答者有6成願意使用；高達8成以上的填答者認為，若企業共乘機制成功發展，藉由減少園區內外車流數量，將有助於紓緩交通壅塞，也有助於節能減碳。由於共乘服務可單趟媒合，上班時段的媒合意願稍高於下班時段，但仍有超過5成填答者願意於上下班兩個時段都參與共乘服務。

對於參與企業共乘的誘因，調查指出最大宗為乘客分擔油資機制與企業提供免費停車位，且有9成填答者表示願意在擔任乘客角色時分擔油資，可納為後續各家企業推廣的獎勵機制參考依據。