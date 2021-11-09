雙11光棍節即將來臨，富邦人壽以內政部2020年的統計指出，國內30~39歲未婚人口約158萬人，占該年齡層45％，在享受單身時光時，建議可用631法則，即月收入6成為生活費、3成理財、1成規劃醫療保障，可以讓單身更理直氣壯。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，面對物價上升、房價飆漲等生活經濟壓力，讓越來越多台灣七年級生在婚姻課題上選擇晚婚、甚至不婚，然而在單身狀態下，除享受沒有另一半及子女的自由自在，也應確保現在與未來能「獨」有所依，鼓勵未婚七年級生，可將月薪劃分成三份，每月保留六成薪水作日常生活消費，三成投入財富規劃，趁年輕時期積極累積創造財富，最後一成則用在癌症保障規劃，以轉嫁可能的風險。

富邦人壽建議沒時間理財的七年級生可考慮三成資金投入類全委保單，尤其30歲是追求財富成長最佳積極投資期，類全委保單有三大特色，一是投資的資金門檻較低；二委由專家代操；三具有現金撥回機制，小資族也能入手，可省去自己研究市場、蒐集資訊、挑選標的時間，有機會參與市場行情，也可適度規避風險，即早投資靠時間累積財富。

2021年壽險類全委保單競爭激烈，富邦人壽表示，選擇這類商品前，應先檢視自身資金規劃及風險承受度，建議選績效良好且較具規模的壽險公司、銀行及投資團隊。

理財之餘，富邦人壽指出，癌症在台灣已連續近40年穩居國人死因首位，對25歲以上各年齡層民眾而言，癌症死亡率遠超過其他疾病或傷害類型，呼籲未婚七年級生們在有實支實付型、日額型與手術險等基本醫療保障後，可進一步強化癌症應對能力，及早投保「防癌險」，轉嫁長期癌症治療所需門診、住院、手術、化療費用負擔，同時可搭配「重大傷病險」的一次性給付，當面臨突如其來的治療需求時，可減輕經濟壓力。