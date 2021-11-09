在美股上市的騰訊音樂9日公布2021年第三季未經審計財務報告。報告期內，騰訊音樂實現營收人民幣（下同）78.1億元，年增3％，歸屬於公司股東的淨利潤為7.4億元，較上年同期的11.3億元有所下滑；非國際通用會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為10.2億元，上年同期為13.5億元。每份存託股票（ADS）獲利0.61元，優於市場預期的0.49元。

騰訊音樂美股8日收漲2.05％，報7.96美元。

報告期內，騰訊音樂來自線上音樂服務的收入年增長 24.3％ 至28.9億元，其中，線上音樂訂閱收入年增長30.2％至19億元，這部分增長主要由於付費使用者數量的增長。

截至2021年9月30日，線上音樂付費使用者達到7120萬，年增長37.7％，較上一季淨增長500萬，付費率達11.2％。

財報稱，第三季度，儘管部分輕度使用者短暫流失至其他泛娛樂平台導致公司線上音樂月活躍用戶的年增率有所下降，但和上一季相比，線上音樂月活用戶規模仍持續上漲。

除了線上音樂服務，第三季度，騰訊音樂來自社交娛樂服務及其他的收入為49.2億元，年減6.4％。報告稱，這部分收入的減少主要來自新規的影響以及來自其他泛娛樂平台的競爭加劇。

此前，國家網信辦等七部門聯合發佈了「關於加強網路直播規範管理工作的指導意見」，明確提出網路直播平台要依法依規引導和規範使用者合理消費、理性打賞。