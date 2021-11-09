反萊豬公投 王美花：會影響加入CPTPP 11:302021/11/09 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 下個月就要進行反萊豬公投，經濟部長王美花9日在立法院院會前受訪表示，跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的會員國都允許含萊劑豬肉進口，如果台灣要申請加入CPTPP，就會成為檢視對象，需要遵守相關規定。 經濟部長王美花9日在立法院會備質詢前受訪指出，反萊豬公投結果會影響我國加入CPTPP，如果台灣無法遵守國際規範，難免會受到各方檢視，11個CPTPP國家全部都是開放符合標準的豬肉、是可以進口的，台灣是後進者，當然是被檢視的對象。 青年挺公投撐民主陣線：年輕人不是「口號投票部隊」 大陸外匯存底3.21兆美元 #CPTPP #反萊豬公投 #王美花 #檢視 #經濟部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠大咖宣講 施正鋒：官大就可胡說八道 04:102021/11/09 焦點要聞 我加入CPTPP 越南加拿大態度保留 04:102021/11/09 焦點要聞 反萊豬掛勾入CPTPP 陳以信嗆未戰先降 04:102021/11/09 焦點要聞 民進黨推公投四個不同意 施正鋒批：官大就可以胡說八道 14:392021/11/08 政治 陳吉仲扭曲反萊豬 民團促辯論 04:102021/11/09 焦點要聞 1218公投日 逾1988萬人可投票 04:102021/11/09 焦點要聞 羅智強轟民進黨光明正大招東廠打手 04:102021/11/09 政治要聞 轟民進黨搞認知作戰 柯文哲：歐盟沒用萊豬也活好好的 15:252021/11/08 政治 台積交資料給美國 經長：保留機敏文件 04:102021/11/09 財經焦點 公投案立場 林姿妙堅持反萊豬 11:292021/11/08 政治 王美花：重啟核四困難重重 不是一個選項 10:222021/11/09 財經 財經熱門新聞 台積電、三星被逼繳機密 專家爆老美3大暗黑心機 - 財經 台積電3奈米真的卡關？EUV技術變障礙 救命計畫曝光 - 財經 無痛存退休金》最新退休指南公布： 想65歲退休得準備「這些錢」 - 財經 花旗不賣南韓業務！狠砸400億直接關閉 台灣還在等買家 - 財經 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。