下個月就要進行反萊豬公投，經濟部長王美花9日在立法院院會前受訪表示，跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)的會員國都允許含萊劑豬肉進口，如果台灣要申請加入CPTPP，就會成為檢視對象，需要遵守相關規定。

經濟部長王美花9日在立法院會備質詢前受訪指出，反萊豬公投結果會影響我國加入CPTPP，如果台灣無法遵守國際規範，難免會受到各方檢視，11個CPTPP國家全部都是開放符合標準的豬肉、是可以進口的，台灣是後進者，當然是被檢視的對象。