美股第三季財報發布，根據FactSet統計至11月4日，S&P500成份企業87.8％公布財報，82.4％盈餘表現優於預期，以科技、通訊服務類及地產股盈餘優於預期比例最高，第四季財測S&P500企業獲利年增28.3％，科技股第三季獲利年增預估27.6％，後市表現可期，帶動11檔全球科技型基金淨值創高。

投信業者表示，今年以來在半導體等族群強力帶動下，NASDAQ、費城半導體等指數年初迄今繳出超過23％的報酬，並創下歷史新高。觀察全球科技型基金在科技股領軍下，11檔美元級別科技型基金淨值創新高，表現相當犀利。

日盛全球智能車基金研究團隊指出，美國企業陸續公佈財報，目前市場預估S&P500企業的第三季營收將成長15.8％，EPS將成長36.6％，2022年獲利預估將再成長近一成，顯示整體獲利仍相當穩健。

聯準會（Fed）利率決策會議宣布Taper，觀察2013年時金融市場歷經一個月消化聯準會削減恐慌過後，基於經濟基本面堅實，市場情緒快速好轉，以科技股為主的納斯達克指數在恐慌過後表現相當優異。因此，第四季將看好電動車、半導體、雲端軟體等結構趨勢向上的產業族群。

日盛全球智慧車基金研究團隊認為，9月歐洲電動車逐漸進入旺季，整體銷量環比回升明顯，歐洲十國9月註冊量達19.8萬輛，月增55％、滲透率24.5％，根據調研機構統計，2022年歐洲市場新車型密集推出，預計銷量仍可保持30％左右增長。

預計美國電動車2021～2025年複合增速有望超過55％，2025年銷量超過300萬輛，滲透率達到15％，全球電動車市場逐步成長，有利電動車相關供應鏈產品出貨動能持續增溫。