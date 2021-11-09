1名台灣男子與陸籍女子結婚，生下2名小孩，未料婚後女子性情大變，還當小孩的面自殘、毆打丈夫，法院核發保護令後，更跑回大陸沒再回台，男子因此訴請離婚。台北地院認為，女方無意維繫婚姻，且責任較大，判准離婚，小孩親權則由男方行使，女方須按月給付3萬元扶養費。

男方主張，他與妻子2017年5月在大陸結婚，同年8月在台登記結婚，育有1女1子。妻子婚後情緒起伏大，甚至當著小孩面自殘或無故毆打他，去年4月吵架後，竟持刀破壞浴室門，揚言殺死全家後再自殺，讓他和小孩很恐懼。

男方說，法院去年6月核發保護令後，妻子為逃避法律責任逕自離家，返回大陸，夫妻倆分居迄今全無聯繫，妻子顯然沒有共同生活意願，婚姻難以維持，因此訴請離婚，監護權由他行使，妻子應按月給付小孩扶養費各5萬元。

由於女方未到庭，也沒提出書狀答辯，法官因此採信男方主張，認定女方沒有意願維持婚姻，且可歸責女方，故判准離婚。另依據社工訪視，認定男方有能力照顧小孩，因此將監護權判給男方，女方須按月給付2名小孩共3萬元扶養費。

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