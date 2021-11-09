延續六年合作默契，長榮酒店強勢主打「住長榮搭高鐵」專案，2021年12月29日前透過長榮酒店官網預訂國內任一酒店住房專案，加購高鐵對號座車票即可享有全額票價6折優惠；且雙人房一泊二食最低只要2999元，兩人相揪出遊換算下來每位不到1500元，不妨在這波國旅爆發潮裡，把握年底前最後一波限時優惠。

「住長榮搭高鐵」專案所推出的高鐵聯票超值優惠，預訂基隆／台北／台中／台南／嘉義酒店指定專案雙人房平日住宿只要2999元起。其中，長榮桂冠酒店(台中)及台糖長榮酒店(台南)主打一泊二食輕鬆遊，雙人入住豪華客房，除依房型贈送自助式早餐外，加碼提供五星級特製餐盒。

規劃北部旅行的消費者，兩人成行可選擇入住長榮桂冠酒店(基隆)海景客房或是長榮桂冠酒店(台北)12坪寬敞豪華客房，享受一夜好眠後再悠哉享用精緻早餐；喜愛古文物的消費者則可以走訪故宮南院，參觀來自法國舶來品的清宮銅版戰圖特展，現在預訂長榮文苑酒店(嘉義)高鐵聯票指定專案享有豪華客房最低房價優惠，再依房型加碼贈送故宮南院門票；如果想要體驗秋冬泡湯樂趣的消費者，長榮鳳凰酒店(礁溪)絕對是您最佳選擇，一泊二食平日優惠價只要8000元起。

長榮酒店與高鐵密切合作至今已有六年，為使出遊前的規畫輕鬆簡單，長榮酒店官網導入一站式服務，在訂房的同時可加購優惠的高鐵車票，旅途行程一次掌握。隨著疫情走向穩定，長榮酒店邀請消費者適度來場放鬆身心的旅行，一起為後疫情生活加油打氣。