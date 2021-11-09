為傳達「保護藻礁、捍衛食安」，民眾黨今啟動民主戰車公投全台宣講，即日起將至全台舉辦百場次宣講活動。民眾黨祕書長謝立功表示，近期民調顯示，仍有許多民眾不知道年底要舉行公投，因此，民眾黨走入鄰里、走入人群，不僅傳達「護藻礁、護食安、護台灣」的精神，重要的是讓民眾知道，公投不是選人、不是選黨，而是關乎自身權益的價值選擇，「民主」不是民進黨或國民黨做主，而是人民做主。

年底反萊豬、珍愛藻礁、重啟核四、公投綁大選等四大公投，民眾黨原本定調「兩好兩壞」，同意反萊豬、珍愛藻礁，不同意重啟核四、公投綁大選，但黨內民調顯示，約7成黨員支持公投「4個同意」，如今民眾黨對外宣傳僅強調「兩好」，被質疑立場改變。

民眾黨今在立法院外舉行公投宣講民主戰車啟動儀式，謝立功率領全國各黨部幹部、黨籍立委邱臣遠、蔡壁如、高虹安、賴香伶、張其祿等人，高呼「同意藻礁食安，台灣才會平安。」謝立功重申，民眾黨立場沒有改變，定調「護藻礁、護食安、護台灣」，至於公投綁大選，內部有很多討論，會在全台宣講時向支持者說明。

民眾黨立委蔡壁如也說，黨內定調核四不希望重啟，畢竟核四是40年老舊建物，歷經藍綠輪流執政封存，執照去年也到期，若要重啟問題很多，台灣應該要往前看，不要陷入藍綠惡鬥，每到選舉核四成為藍綠提款機。

謝立功批評，民進黨執政後，各個吃香喝辣，早就忘了黨外時期的奮鬥精神，這一次甚至砸上千萬元搞認知作戰，用各種話術抹黑民意。民眾黨的民主戰車要走入人群，用當年民進黨的方式，實踐民進黨當年主張公投、守護民主的理想，期盼人民用自己的選票，幫執政的民進黨找回初衷。