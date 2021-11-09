桃園市警局婦幼隊培養未來警探，讓小朋友認識網路犯罪。(桃園市婦幼隊提供)

Metaverse後設宇宙正夯，桃園市警局婦幼隊為培養「未來警探」，融合時下最新的虛擬實境元素，打造小小警察體驗營。參加的小朋友們要在2小時內破解主線20道謎題，挑戰密室逃脫與動態射擊，連市長鄭文燦也玩得大呼過癮。

桃園市警局婦幼隊隊長盧昱嘉說，活動原本計畫在暑假期間舉辦，雖然碰上疫情攪局，但婦幼隊仍規畫4次線上有獎徵答，邀請親子們提前體驗後設宇宙未來警察體驗活動，2個月就達到2萬1318人次回響。

活動除有時下最夯的Metaverse元素，婦幼隊也因應國內網路犯罪，融入數位性別暴力防治議題，拍攝《性不信 由你決定》短片，以動畫及實境真實呈現網路性犯罪模式，教導幼童預防與因應做法。

為了呼應未來警察概念，桃園市婦幼隊也力邀草漯國中教師賴學彥拍攝招募廣告，也請知名主播、球星代言。婦幼隊表示，後續8場次若有親子臨時無法參加開放報名，詳情可關注桃園市政府警察局婦幼警察隊臉書粉絲專頁。