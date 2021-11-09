新的一年即將來臨，不少人都希望自己在明年可以有好的運勢，不管做什麼都一帆風順。命理網站「螢火蟲星座神婆」發文點名，射手座、獅子座和巨蟹座的男性在2022年的財運非常旺，在工作中還可以發揮所長、受到上司賞識。

第3名：射手座

射手男雖然一向追求自由、不重視利益，但面對工作時不會因此而草率了事，不但謹慎小心，還很認真負責，所以2022年射手男會得到上司的賞識，事業有快速的發展，收入也會有驚人的變化。此外，明年對於射手男來說，是個財富豐收之年，你們的偏財運極好，在投資理財方面眼光獨到、懂得抓住機會，為自己賺進額外的金錢。

第2名：獅子座

獅子男的心胸非常寬廣，腦袋裡有著做大事的格局，所以決定問題時總是特別慎重，能夠進行全面的考慮，並對結果進行準確的預測，像是偵探一樣可以掌握到每件事情的細節；獅子男本身就是非常適合做上司、主管的類型，到了2022年更有機會發揮所長，為自己增加價值、提高收入。

第1名：巨蟹座

巨蟹男的工作能力非常強大，並且很有遠見、心胸寬大，他們平時還很低調謙虛，為人努力踏實，就算遇到困難也始終保持樂觀積極的態度，取得成就時還不會四處炫耀，因此巨蟹男有很好的人際關係，低潮時也會有人願意出手相助；2022年巨蟹男的事業運非常順遂，靠著自己的努力和貴人的幫助，能夠有很好的發展，賺進大筆收入。