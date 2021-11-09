大陸女星周迅日前被拍到，與小13歲的馬賽克樂隊的吉他手卓越甜蜜牽手回酒店，雙方對緋聞既沒承認也不否認，關係不言而喻，而周迅近日與歌手老狼合作推出新歌，並獻唱《虞美人》，卓越也大方轉發、幫忙宣傳，此舉也被外界解讀是在低調曬恩愛。

47歲周迅去年底與大她5歲美籍華裔演員高聖遠官宣離婚，兩人在微博以「祝安好」和平分手，恢復單身的周迅近期已走出失婚陰霾，她日前就被陸媒直擊，與小13歲的馬賽克樂隊的吉他手卓越疑似戀愛ING，兩人在飯局上會互相幫對方夾菜，聚餐結束後，小倆口則甜蜜牽手散步回酒店，卓越似乎是怕周迅冷，他還把周迅的手拉進自己的口袋，舉手投足MAN爆。

面對牽手被拍，周迅和卓越不承認也不否認，關係不言而喻，而周迅近期與歌手老狼、幻境工廠童聲合唱團推出迷你專輯《宋詞輯貳》，當中，周迅大展歌喉、獻唱《虞美人》，卓越則無懼與周迅緋聞，他大方在微博轉發、幫忙宣傳，雖然卓越只貼出一個音符的貼圖，但網友都把焦點放在卓越與周迅的緋聞上，直呼：「他（卓越）好愛她（周迅）」、「期待兩人公開互動」、「低調秀恩愛」。

卓越微博全文。（圖／取材自卓先生越微博）

周迅和卓越看似是不同領域，不過兩人其實因合作綜藝節目《樂團的夏天2》相識，周迅在上個月還被網友直擊，現身馬賽克樂隊的演唱會，而隨著小倆口日前被直擊和友人聚餐，看來雙方感情已穩定，並融入彼此的生活圈。