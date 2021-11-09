生技檢測設備生力軍，光鼎（6850）11/10 登錄興櫃，每股參考價50元。該公司去年EPS1.76元，今年上半年營收6216萬元，年成長76.58％，EPS約0.82元，較去年同期大幅成長，預期全年獲利將有亮麗表現。

創立於2004年8月的光鼎，是由國際生技大廠(德國Qiagen，或稱凱杰)代工毛細管電泳精密元件起家，2009年自行投入研發，以毛細管電泳技術為核心，搭載專利光學模組，生產Qsep系列生物片段分析儀，搭配特用卡匣耗材以為銷售，成為亞洲唯一毛細管電泳技術原廠供應商。

該公司產品透過區域經銷模式販售至全球，服務範圍橫跨歐盟、北美、中南美、中東、亞洲、紐澳等地區，截至今年10月，全球已累積40餘間經銷商，產品銷售50多國，主要客戶包括提供「產前檢查」、「預防醫學」與「精準醫學」服務的基因檢測公司、流行性傳染病之臨床診斷用醫檢中心與醫院，以及生物科技等相關系所之學術機構與核心實驗室等等

董事長蔡守冠表示，光鼎產品線橫跨現代分子生物學實驗流程，包括前端檢體採樣處理、PCR擴增、生物片段分析及數據整合等完整需求，提供全球客戶一站購足的服務與完整解決方案。目前已進一步優化分析軟體、設計開發直覺化的操作介面，輔以微型化機台，打造一般民眾方便攜帶、簡易操作的行動實驗室，將在多場域實現即時、現地的檢測，有利產品全面普及，提升成長動能。

此外，光鼎也積極輔導客戶進行多領域之試劑類產品開發，導入自有儀器和卡匣之運用，並偕同試劑開發客戶取證，始得在市場上銷售，進一步深化與客戶之合作關係，帶動儀器之普及與卡匣耗材之銷售，為營運成長帶來穩健基礎。

光鼎2020年營收1.23億元，稅後淨利2657萬元，EPS 1.76元；2021年上半年營收6216萬元，年成長76.58％，稅後獲利1253萬元，也較去年同期大幅成長。

光鼎此次是由永豐金證券主辦輔導登錄興櫃。