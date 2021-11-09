成大學生在Dcard論壇爆料。（摘自Dcard）

成功大學醫學系一名大二生，遭踢爆尚未取得醫師執照就上手術台替病患執行縫合手術，成大醫院林志勝副院長澄清，學生「代刀手術」非事實，當天內視鏡手術，術後傷口縫合由主治醫師操刀，該生當天為第三助手，3公分不到傷口由醫師現場指導縫合，最後1、2針交給學生縫合，這部分未違反醫療相關法令；至於學生牽涉偷拍性平事件，也將依情節輕重做出懲處。

成大醫院遭爆料讓一名大二醫學系男大生，進手術室替病患執行縫合手術，當事人還反嗆「我實力就是一切...沒本事就閉嘴！」結果，反遭爆料他曾涉及偷拍學姊上廁所，引發熱議。

成大醫院林志勝副院長今天出面說明，目前醫療教學希望讓學生盡早接觸臨床學習，這名學生大一就立志要走外科，相當認真學習，大一就開始實習，由於外界影射該生「有背景」，所以可以提早進手術房，他強調，未曾聽聞這種傳言，每個學生視其表現，都有到手術室實習的機會，並非特例。

成大強調，醫師養成是師徒制，目前團隊成員的所有治療過程均是在主治醫師的監督與指導下讓病患獲得完整的治療。

至於該生涉及偷拍學姊上廁所事件，成大副校長李俊璋說，這部分經性平會調查屬實，後續將會做出相關懲處，也必須做性平教育。