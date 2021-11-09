塞爾維亞現任男子職網世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）生涯已經留下許多輝煌戰果，擁有20座四大公開賽冠軍、37座大師賽冠軍，受訪時他透露，因為不想把自己一路學到的經驗、知識「帶進墳墓」，打算從球員身份退休後，擔任教練指導後進。

喬柯維奇周日才在巴黎大師賽男單決賽擊敗俄羅斯麥維德夫，高舉生涯第37座ATP千分等級大師賽冠軍，超越納達爾（Rafael Nadal）的36座，成為史上最多，本季也已經確保生涯第7度盤據ATP年終球王寶座，同樣史上第1多。

喬柯維奇今年3度和麥維德夫相逢於四大賽或大師賽決賽，其中兩度獲勝、只在美網飲恨，對於25歲的小麥，喬帥有信心未來有機會接棒成為全球頂尖男網好手，「毫無疑問，麥維德夫是目前世界上最棒的球員之一，只要他保持健康，他會贏得更多四大賽冠軍的。」

「如果我是麥維德夫的教練，肯定會下很多苦心幫助他的。」喬帥補充，「雖然有些時候他是我最大的競爭對手，也很接近取代我成為世界第1，他的打法沒有缺點，是新一代職業男網的領頭羊。」

喬帥坦言很想在高掛球拍後把自己學到的東西分享，「我想將學到的東西傳承給新生代，若你不善用知識，它可是會變成詛咒的。」