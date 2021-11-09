英國政府已經同意資助勞斯萊斯2.1億英鎊(約2.83億美元)，協助興建英國首個小型模組化核子反應爐。

此為英國達成淨零碳排計畫的一部分。為了在2050年達成計畫目標，需要擴大風電、太陽能、核能等低碳發電，但是大型核能計畫一直很難獲得資金。

能源部長Kwasi Kwarteng表示，小型模組化反應爐(SMRs)提供了令人振奮的機會，可以快速降低成本和加快建造速度，確保將潔淨能源帶到家戶中，並進一步減少化石燃料的使用。

今年天然氣價格大漲，導致英國幾家小型能源供應商走向破產。

SMRs可以在一般工廠製造，其零件小到足以用卡車和接駁船運輸，組裝起來比大型反應爐快得多，成本也低較多。

英國政府在聲明中表示，該資金可以使得該技術通過英國核能監管單位的同意，並採取下一步驟，並有助於確定部署小型核電廠的地點。

勞斯萊斯集團、BNF資源、Exelon電力公司未來三年內將投資空殼公司(SPV)勞斯萊斯SMR約1.95億英鎊。在勞斯萊斯SMR完成增資之後，勞斯萊斯集團將擁有該公司80%股權。

透過在英國的發展和出口帶動的成長，勞斯萊斯SMR將創造4萬個工作機會。