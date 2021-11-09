67歲楊姓駕駛今年2月開車撞上李姓婦人，卻沒有停車，繼續拖行李婦500公尺，李婦才從底盤掉落馬路上。李婦因傷勢過重，急救後仍不治，台北地院認定楊男涉犯過失致死、肇事致人死亡逃逸，依2罪判應執行1年7月徒刑，可上訴。

判決指出，楊男今年2月13日凌晨4時許，開車行經台北市和平西路三段東往西方向，行經廣州街218巷口時，撞上從巷子走出來的李婦。李婦當場倒地卡在車底，楊男竟未停車察看，繼續拖行李婦。

李婦被拖行長達500公尺，最後在桂林路246巷口掉落，楊男仍繼續逃逸，直到環河南路自撞人行道護欄，才被警方查獲。李婦全身多處骨折，送醫急救後仍因出血性休克死亡。

北院認為，楊男肇事後繼續拖行李婦，可預見李婦會因此受傷甚至死亡，卻未停車察看，或施以必要救護，漠視他人生命的行為顯不可取，迄今也未與被害人家屬和解，依過失致死、肇事致人死亡逃逸2罪各判刑8月、1年2月，應執行1年7月徒刑，可上訴。