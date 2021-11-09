警方調閱高鐵站畫面，發現莊姓車手（紅圈處）進出閘門的裝扮。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

莊姓車手以撒隆巴斯遮住頸部刺青圖案，假扮地檢署執行官和被害人面交取款，特徵露餡遭警方鎖定。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

高雄市1名高姓婦人日前在家中接到詐騙集團電話，對方誆稱婦人涉刑案須凍結帳戶，婦人信以為真，將130萬面交給冒充法院執行官的車手，事後驚覺受騙報警；警方調閱監視畫面，發現取款車手頸部貼「撒隆巴斯」遮住刺青圖案的特徵，透過大數據追查，鎖定20歲莊姓男子涉有重嫌，5日北上彰化逮獲莊嫌。

警方指出，61歲的高姓婦人在小港住家接獲自稱是中華電信客服人員來電，對方聲稱高婦電話遭人盜用，電話轉至假檢警人員後，告知高婦涉及擄人勒贖刑案，要凍結所有銀行帳戶，對方佯稱可讓高婦先行將帳戶存款提領出來監管，協助申請法院認證，詐騙話術令高婦深信不疑。

11月1日，高婦從銀行提領130萬元，和自稱地檢署執行官的車手相約在住家附近巷弄面交，事後，高婦越想越不對勁，前往小港分局小港派出所報案。

警方成立專案小組調閱監視畫面追查，發現面交車手左頸處貼有一塊撒隆巴斯，露出一小處刺青圖案，警方研判該名年輕車手因冒充地檢署人員，為避免頸部刺青圖案讓人起疑，於是貼住撒隆巴斯遮掩；警方調閱上百支監視器鏡頭，發現車手搭計程車，並以大數據追查，查出住台北市的20歲莊姓男子涉嫌。

警方連日追查，鎖定莊嫌出沒在彰化的火車站準備取款犯案，北上抓人，原以為火車站人來人往要抓莊嫌恐要費時費力，但眼尖的幹員看到站在出口處的莊嫌頸部撒隆巴斯的特徵，趨前逮人，當場起出2萬多元贓款。

莊嫌聲稱打零工時，有同夥交付電話號碼，指可輕鬆賺錢，才加入車手行列，成功提領可領1％酬勞，莊嫌訊後被依詐欺罪嫌送辦，檢察官聲請羈押獲准。

詐欺車手撒隆巴斯刺青大數據