今年33歲的有巢氏房屋永安捷運加盟店經紀人洪振溢，5月剛從它牌房屋轉戰有巢氏房屋，8月到10月的收入，已經超過以往年薪，工作時間不但能掌握在自己手上，收入也是突破以往，讓他開心萬分。除了挑戰今年年薪200萬元的目標，他更期許自己3年內要成為中永和地區的「在地社區專家」。

從化材系畢業後曾短暫進入紡織所工作半年，洪振溢發現自己不喜歡坐在辦公桌前的生活，於是辭去工作出來創業開飲料店，前後也有5年之久。期間店面從板橋搬到景美，當時為了開拓客源，他主動前往新店寶橋路上拜訪各家企業宣傳，與各公司櫃台人員建立關係，漸漸發現自己擅長與人互動接觸，讓他萌生做業務的念頭。

因為大女兒出生，洪振溢結束飲料店工作，花了近2年時間，專心陪伴老婆與小孩。後來，在家人支持下重新回到職場。他表示，成為房仲經紀人之前，曾請教過在房仲業的好友，評估在這個產業發展的未來性，最後選擇加入它牌房屋，2018年以新人之姿重新出發。

轉換加盟品牌 看到截然不同的發展空間

在它牌房屋服務3年多的洪振溢，第一年收入約60多萬元，第二年業績穩定之後，年薪仍未達90萬元，於是當他聽聞曾共事過的店長在有巢氏房屋，便想跟著一起轉換品牌，今年5月正式成為有巢氏房屋永安捷運加盟店的一份子！

洪振溢坦言，從直營作業環境轉換到加盟店，一開始花了些時間熟悉新的工作模式，又加上轉換跑道沒多久碰上新冠疫情三級警戒，然而衝勁十足的他，仍致力在開發客戶上。今年5~8月期間，以每週1件的穩健腳步，累積近30組的委託；8月份更拿下單月「百萬經紀人」紅彩帶的殊榮，總計3個月已經創造約200萬元的業績，已遠超越以往的成績。

提到永慶房產集團的創新科技工具，洪振溢大讚系統平台對工作幫助很大，尤其客戶有新的需求條件出現時，透過「行動智能經紀人」能快速重新媒合物件，即使客戶改變需求想法，經紀人也能透過系統同步跟上；此外，接案之後也能快速將物件放到網路上，不動產說明書製作起來也快，不像過去需要經過層層關卡，時效上可能就會晚一步。

「過去前東家有自己的洽談節奏，接案上需要跟同事競爭！但是加入有巢氏房屋之後，各項工作作業加快不少。尤其透過永慶集團聯賣制度，更容易為買方及賣方達成交易。曾經一天內完成斡旋、議價、簽約，效率提升超有感！」洪振溢興奮的說。

有巢氏房屋永安捷運加盟店每位夥伴感情好，常常相約聚會、出遊。(圖/有巢氏房屋提供)

誠實分享房屋大小事 善盡房仲應有職責

對於集團堅持的「先誠實再成交」理念，洪振溢十分認同！在帶看房子的過程中，他都會主動告知房屋是否滲漏水、壁癌或是凶宅等狀況，將心比心地提供他所知道的完整資訊。他分享，前一陣子才帶客戶去看一戶16樓的大廈住家， 17樓曾有人輕生的事情，他也都直言不諱，成為客戶決定前的重要參考。

另一個幾個月前成交的案例，當時有一位年長客戶在店門口停留許久，洪振溢積極上前聊天，得知長輩因為孩子即將結婚，想幫忙找一處新婚住所，但是看了3多月，沒看到滿意的房子。於是他多花了些時間與客戶聊天、精準鎖定真正需求，得知這名新郎官喜歡攝影，於是推薦位於24樓的房子，有著極佳景觀視野的物件，果然，帶看後就順利簽約成交。

「找振溢，你可以輕鬆賣房子，也可以輕鬆找到家。」不只提供誠實服務，洪振溢還經營個人YouTube頻道，重視社群媒體互動，透過影片分享房屋周邊環境、內部屋況。他認真表示，只要屋主許可，我會幫每間受委託的房屋拍攝介紹影片，畢竟動態影像可以看到更多細節。

洪振溢在有巢氏房屋不僅收入持續攀升，同時擁有更多時間陪伴家人。(圖/有巢氏房屋提供)

突破收入天花板 力拼3年內成為在地佼佼者

在永慶加盟體系能看到更多希望，洪振溢說，只要肯勤快工作，就能持續突破個人收入，更重要的是，轉換品牌之後有更多時間可以陪伴家人！今年喜獲麟兒的他，休假時最喜歡帶全家人到戶外享受露營時光，自己也能跟好友打籃球舒壓。

洪振溢期許自己，今年拚出200萬元年收入；明年則是業績能站上1000萬元大關！面對未來，他希望以在地人的身份，3年內在中永和房仲圈闖出點名號，不僅能成為區域內業績佼佼者，更能成為備受認同的「在地社區專家」，帶動事業更上一層樓。