有網友在PTT發文，表示同事幫他買了「再2小時過期」的蛋糕，並稱「吃掉就好」。（翻攝PTT網頁）

政府自購AZ疫苗59.4萬劑6日晚間到貨，但有效期限只到月底，扣掉檢驗封緘所需時間，效期只剩不到16天，引發爭議。有網友在PTT發文，表示同事幫他買了一個再過2小時就過期的蛋糕，還嗆「吃掉就好了」，讓他無奈發問：「你們身邊有這樣的同事嗎？」。PO文讓鄉民笑翻回：「你朋友智商是不是只有70？」、「可以去CDC上班」、「你同事是人才 可以當指揮官」、「高級酸」。

「你們身邊有這樣的同事嗎？」，一名網友在PTT八卦版發問，表示自己在無塵室忙，給同事幾霸摳（幾百元）去賣場幫忙買東西墊肚子，結果同事買了一塊99元的蛋糕回來，而且一看標示，再過2小時就過期了。

原PO抱怨「買這幹嘛再過兩小時過期」，同事竟回「12點前吃掉就好了」，還把找的一塊錢丟在桌上。

眾鄉民看完笑翻，熱烈回應：「高級酸」、「你朋友智商是不是只有70？」、「反正你預約了一定吃的完」、「你同事CDC的人嗎」、「可以去CDC上班」、「你同事是人才 可以當指揮官」、「問同事發票呢」、「你還記得他上次開會有會議紀錄嗎？」。