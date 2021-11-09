跟隨台北市長柯文哲多年的貼身隨扈陳文鐘，今年8月中調職，遭周刊爆是因被檢舉操守有問題，有貪圖蠅頭小利、浮報加班費、交通費等事，柯文哲因此「親斬」，北市府回應，柯僅是認為因今年啟動「6年調職條款」，而率先作則。但據了解，是府內幕僚內鬥，向柯「嚼舌根」，才讓柯作此決定。

陳文鍾原在北市中正第一分局仁愛路派出所任職所長，柯2014年當選台北市長後，轉調往市警局保安科警務正，後被柯屬意，後擔任柯的貼身隨扈。柯2019年創立民眾黨，陳是創黨黨員，因在創黨大會上於手機上貼「我柯粉我驕傲」，被媒體捕捉到畫面，2020年1月13日更因與柯、市長室涉外事務總監周臺竹3人擠在狹隘的經濟艙座位，畫面爆紅。

但陳文鍾卻遭周刊爆料，與市府高層關係佳，還是見「柯媽」何瑞英的窗口，更浮報交通費、加班費、未確實落實出缺勤，甚至柯文哲出書時，將企業回送的公關書，再以優惠價格賣給柯粉，還刷自己的信用卡來賺紅利點數，將高鐵行程報帳到民眾黨部與警局「雙頭」核銷，賺取蠅頭小利。

周刊報導，是一名在北市警擔任要職的林姓警官，於5月間向柯檢舉陳文鍾。但知情人士透露，實際上應是府內幕僚鬥爭，有幕僚不滿陳文鍾與柯太近，因此想「弄」掉陳，常在柯耳邊說閒話，柯也熱衷此種「東廠管理」，愈發對陳的不滿，所以才「下條子」調走陳，市警局不敢不遵循。

知情人士說，事實上陳文鍾在擔任柯的隨扈期間，表現也算良好，很為柯著想，搬運各種雜物都親力親為，也是很盡責、謹小慎微，所謂「蠅頭小利」並無放入自己口袋。

該人士還說，看陳文鍾在飛機上那「夾在」2個長官中間的坐姿，就看得出陳相當忠誠，這次被「鬥」走，滿讓人嘆息，且陳其實都還沒滿「6年條款」，就被在7月16日新任警局長楊源明報到、人事異動那波調職了，據悉陳相當無奈。

北市府發言人陳智菡回應，今年松山分局、北投分局接連爆發負面醜聞後，重創警界形象，為端正警紀，臺北市在今年強制啟動「6年條款」，有413名官警因在原單位服務超過6年，都被強制調整單位，市長室隨扈組長陳文鐘也在市長室服務6年，「柯文哲認為刮別人鬍子之前先把自己的刮乾淨，因此同步調動。」若有不法情事，歡迎提供事證檢舉，若有實證必定嚴查不怠。