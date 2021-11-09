天氣轉涼，新手父母常需幫小嬰兒洗熱水澡，但又擔心嬰兒浴盆有危險尖端、銳邊割傷或小物件，一不小心就會割傷小孩。新北市政府法制局消保官今年7月間委託財團法人臺灣玩具暨生活用品研發檢測中心實驗室檢測8款市售嬰兒浴盆，其中8件在「標記及標示」與「使用說明書」上全數不符規定。

消保官表示，經濟部標準檢驗局7月1日起將嬰兒用浴盆列為「應施檢驗商品」，日後製造或進口的嬰兒用浴盆必須完成檢驗程序，並貼上「商品檢驗標識」才可以陳列銷售。雖然這次抽查的商品不是在此期間製作或進口的嬰兒用浴盆，但依國家標準CNS 16025「兒童照護用品－嬰兒用浴盆」執行檢測都符合安全標準。

這8款商品分別是「童資嬰兒澡盆洗澡浴盆」、「DE812-09兒童／嬰兒澡盆」、「美國PRINCE LIONHEART 收納箱／ 浴盆(附蓋及浴網)」、「韓國萱之愛強化型折疊浴盆」、「『韓國 Sobble』棉花糖澡盆」、「PUKU 卡哇伊浴盆」、「『Combi』優質浴盆」、「『小獅王辛巴』不滑落浴盆」。

不過，這8款商品的永久性標示、外包裝標示或說明書內容都有欠缺，主要缺少本體或外包裝中文標示、未附說明書、本體未以中文標示代理商或製造商電話、警語缺少溺水危害與防止溺水標題、缺少跌落危害與防止跌落標題、未標示建議年齡及最大體重等等，沒有一款合格。

消保官指出，依商品標示法規定，流通進入市場的商品有違反標示規定，市府會通知生產、製造或進口商限期改正；屆期不改正，將處2萬元以上20萬元以下罰鍰，並按次連續處罰至改正為止。針對本次查獲標示不符之嬰兒用浴盆商品，經發局將針對位於轄內製造商或進口商輔導改善，非轄區業者則移請他縣市辦理後續改正事宜。

消保官建議，消費者購買嬰兒用浴盆前，應該先認明商品有貼附「商品檢驗標識」，更要特別要注意使用說明及警語，以確保嬰兒洗澡安全。

消保官提醒，經濟部標準檢驗局每年規畫「市場監督購樣檢驗計畫」，此後將不定期進行市場監督取樣檢驗嬰兒用浴盆，業者若將未符合檢驗規定之嬰兒用浴盆運出廠場、輸出入或進入市場，將依商品檢驗法處20萬元以上200萬元以下罰鍰，銷售者則經通知限期改正，屆期不改正者，將處1萬元以上10萬元以下罰鍰，並按次連續處罰。