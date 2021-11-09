高雄市長陳其邁賣關子預告會有彩蛋，未來有其他更有趣的施打點。（柯宗緯攝）

為提升新冠疫苗施打率，高市府頻頻出奇招，這周祭出長輩打疫苗就送1公斤有機米，明天開始又要在高捷美麗島站「光之穹頂」提供接種服務，引發迴響。高雄市長陳其邁今（9）日表示，衛生局一直「想出頭（辦法）」千方百計要打到你，更賣關子預告會有彩蛋，未來有其他更有趣的施打地點。

針對催打疫苗措施，陳其邁表示，鼓勵衛生局還有其他局處想多一點主意，因為年齡層不同，習慣也不同，像選在美麗島站就會有人覺得說打卡又打疫苗，一舉數得，所以更方便，選在高捷紅線與橘線就會很方便，也可增加民眾施打意願。

陳其邁直說，針對長輩就比較不一樣，長輩朋友與社區接觸會比較多，所以因地制宜、因人設事，提高疫苗施打率。希望能根據民眾作息時間能更契合，當然也不排除晚上時間來開設，總之一定要打到疫苗。

他提到，先前在高捷中央公園站施打狀況還不錯，大家打得都還蠻開心的，順便去新堀江逛街，「摸蛤兼洗褲（一舉兩得）」，也把疫苗打一打。服務不打折，地點更方便，這是當時設計的原則。

至於除了捷運站外，下一波的施打地點還有哪些？陳其邁笑說，現在先不告訴你，我們一波一波公布，會有很有趣的地方，但是現在先把它動線規畫好，到時候會告訴大家。