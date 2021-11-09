高雄青少年籃球場滿地都是垃圾，飲料罐、餐盒與碎屑散落一地，讓大批網友直接看傻。（圖／翻攝自爆怨公社）

一名男網友分享多張照片指出，高雄青少年籃球場滿地都是垃圾，各種飲料罐、餐盒與碎屑散落一地，放眼望去髒亂不堪，讓人超級訝異，詢問打掃大哥才知道，球場幾乎天天都是這樣，並大嘆現在的年輕人教育失敗，引起網友討論，不少人看完驚呼，這也太扯了吧！這樣還可以說台灣最美的風景是人嗎？

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文表示，身為高雄市民，每天早上看到這個景象實在令人嘆息。從照片中可見，籃球場的地面上有一大堆的垃圾，各種飲料包裝與餐盒都被隨手扔在地上，髒亂的讓人不可置信。

男網友指出，照片是在「高雄市青少年籃球場」拍攝的，以前沒這麼早來的時候，看到的都是超級乾淨整潔的場地，當時還覺得有這樣的運動空間真好，直到前陣子將運動時間提早到每天早上的7點半至八點左右，才看到這令人傻眼的景象。

男網友透露，詢問打掃的大哥之後，對方告訴他其實球場每天早上都是這樣的，只是有時候他來打掃的時間比較早，所以大家都沒看到髒亂不堪的場地，並忍不住向原PO抱怨說「怎麼現在年輕人素質會這麼差？」、「真的是教育失敗」。

高雄籃球場滿地都是垃圾，清潔哥無奈大嘆「每天早上都這樣」。（圖／翻攝自爆怨公社）

男網友也說，籃球場明明設有多個垃圾桶，到底為什麼要隨手亂丟垃圾，除了水瓶之外，偶爾還有吃剩的食物、檳榔渣與煙蒂等，「希望愛運動的高雄市民，可以發揮一下公德心，自己製造的垃圾自己帶走，留一個乾淨的空間給下一個使用場地的人」。

超扯的畫面引起網友討論，「台灣教育失敗」、「現在的人哪有什麼素質？」、「這好誇張」、「還說台灣最美的風景是人？」、「打掃大哥真的辛苦了」、「建議使用者付費！管理清潔人員也是很辛苦，補貼一點也好」。