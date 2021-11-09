大陸地產商債務危機愈演愈烈，路透引述知情人士透露，大陸國務院智庫在8日與多家房地產開發商和銀行機構在深圳舉行了會議。而面對資金流動性困難的地產商佳兆業則在會上直接表態，需要外部的協助，並呼籲國企出手助其改善流動性。

報導稱，據了解，座談內容包括房地產市場總體形勢、當前面臨的風險，以及對房地產稅的看法和意見等。

消息人士透露，參加會議的包括萬科、佳兆業、平安銀行、中信銀行、建設銀行及中鐵信託等。

消息指出，佳兆業要求多家銀行適當展延貸款，並呼籲國營企業透過收購項目與戰略投資，協助其改善流動性。另外，佳兆業再次確認，旗下金融服務公司錦恒財富發行的理財產品未能如期還款，但強調集團資產總值大過負債，可以加快出售深圳、上海等資產套現，會盡快制訂可行的還款方案，呼籲投資者給多點時間和耐心。

佳兆業港股目前停牌，其他港股地產股9日在陰霾籠罩下普遍下跌。