2021 ITF台北國際旅展8日落幕，老爺酒店集團現場銷售業績達9000萬，突破歷年紀錄，而北投老爺酒店延續國旅旺買氣，於11月9日中午12時線上開賣溫泉季限定商品，精選多項高人氣熱銷商品，包含用餐送泡湯最低只要1371元、雙人一泊一食住宿券5417元起以及芳療券現省5040元，住宿、餐飲及芳療皆享年度最低優惠，全力搶秋冬暖心溫泉商機。

北投老爺「PURE法式餐廳品味套餐券」是每年溫泉季熱賣人氣商品，每張1599元，可兌換價值1780元品味法式套餐一客及沐泉療中心使用一次或加贈冷前菜一道好禮二擇一，並享買6送1優惠，不分平假日皆可使用，換算下來，用餐加泡湯只要1371元。另外針對親朋好友聚餐或是公司行號送禮首推「PURE法式餐廳饌饗套餐套券組」，每套22800元，一套10張，再送1張「北投老爺酒店尊爵套房雙人平日一泊一食住宿券」，適合揪團搶購。

「雙人景緻客房一泊一食住宿券」也是必買商品之一，全年最低價，每張6666元，同享買6送1優惠，再贈每房666元館內消費金，等同35折優惠，每張只要5417元，享受一趟「身心靈放鬆，荷包不緊繃」的溫泉之旅。北投老爺今年也首度推出「景緻客房湯憩券套券組」每套7200元，一套3張再送1張「雅緻客房平日享湯券」，每張可使用雙人景緻客房享湯2小時，單日北投溫泉輕旅行每套現省3030元。

針對喜愛按摩放鬆的民眾，北投老爺也推出SPA獨家優惠，「QUAN SPA芳療券」每套10800元，一套3張再送1張，每張可享QUAN SPA單人60分鐘礦彩全身放鬆按摩，當日更可享200元優惠加購沐泉療中心進出使用1次，讓溫泉與芳療按摩全然放鬆緊繃的身軀。民眾年年搶購「PURE法式餐廳漫饗早餐券」每套3300元，一套6張送1張，每張可享PURE法式餐廳平日半自助式早餐，僅提供溫泉季現場限定販售，限量600套，售完為止。

北投老爺酒店2021臺北溫泉季線上銷售期間為11月9日至12月5日，線上購券即買即用最方便，11月25日至11月29日臺北溫泉季活動期間現場展攤購券更提供多項滿額禮與刷卡禮優惠。