網紅鄧佳華自稱「FBI帥哥」，一直以來風波爭議頻傳，日前傳出消息，他將在老闆連千毅的安排下進軍AV界，甚至要到日本出道，還取藝名為「變態太郎」，更不忘向香草姐姐喊話：「最愛的還是宜軒，永遠不會變心！」對此，AV導演圤智雨再發聲，「你如果去了，你的女神應該會離你更遠了吧」。

圤智雨在臉書粉專「戲引子」指出，如果鄧佳華真的要拍AV，他可能就直接寫「圓夢計畫」，以鄧佳華最近不斷告白香草姐姐「宜軒」的行徑作為主題，「讓扮兒童台姐姐的女優，覺得被騷擾到，所以只好讓他得逞，結束後才發現原來一切是夢」。

圤智雨也表示：「但因爲夢話太噁心了，所以起床被扮演經紀人的團隊打一頓，最後送醫，死亡。」認為這種劇情大家會比較想看，他也補充由於女優很高機率無法接受鄧佳華這種男優，因此如果真的要看到鄧佳華出現在AV裡，「那找個帥哥跟女優拍，結束後在ai換臉成佳華弟弟，這樣也許也是一招。」

最後圤智雨也像鄧佳華喊話，「千萬別當男優呀，你如果去了，你的女神應該會離你更遠了吧，雖然已經夠遠了」，貼文一出，網友也紛紛留言附和：「確實日本人不X他，台灣也很難找女生跟他合作，合作過後以後都會給人家講…還會影響將來婚姻」、「老實講，我還沒看過比鄧佳華還醜的男優」。