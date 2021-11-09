針對核四重啟議題，原能會主委謝曉星昨日備詢時以「核廢料無處可去」、「台灣處於地震帶」為由，認為台灣現階段不適合使用核電。對此，國民黨立委李德維指出，核廢料從來就不是在科學上無法處理，而是卡在「人」；至於地震帶問題，若能損及核四的超級大地震，那人口密集的城市早已遭遇毀滅性的災難，按照民進黨與謝曉星的「天災無限上綱論」，李也問，要不要現在廢除雙北市？

李德維今（9）日在臉書指出，核廢料並非在科學上無法處理，而是卡在「人」，尤其是各種「迷信式」反核的政治因素。早在2013年，立法院就通過《高放射性廢棄物最終處置及其設施安全管理規則》，明訂高階核廢料要採「深層地質處置」，也就是尋找百萬年穩定的地層，深埋放置，但因當年反核聲浪高漲，加上政黨輪替後，民進黨一意孤行，所以沒有進展。

李德維認為，絕大多數百姓終其一生都不可能接觸到核廢料，相較之下，他更擔心大量燃燒石化燃料，每天都會吸到「碳排放」，還有各種會導致氣候變遷的「溫室氣體」；且核廢料「深層地質處置」你們說不行，難道那些有害物質排到大氣中，就能當作沒事嗎？更別說核二、核三如今分分秒也還在產出核廢料，怎麼又無視呢？而他也痛批，謝曉星身為主管機關首長，「法都給你了卻不作為，只做民進黨的喉舌打手，該下台負責。」

至於台灣處於地震帶，李德維根據中央地質調查所報告指出，鄰近核四的S斷層不是活動斷層，也正因台灣處於地震帶，所以核電廠建築的耐震係數極高，一般建築抗震0.33g，核四廠地表0.66g、反應器廠房1.32g；而七級地震大約0.4g，換句話說，一般建築已經倒塌的地震，核四廠仍屹立不搖。

李德維強調，四個同意，就是民意，包括同意核四重啟，如果政治人物不能領導，至少民眾做了決定之後，政治人物必須跟上，並且確實執行。