教育部在今年九月遺失81校7854名學生2萬5210筆學習的歷程資料，台中市有大甲高中等19校2947名學生受到影響。市議員陳政顯、朱暖英、黃健豪等關切是否影響學生的權益；陳政顯要求教育局長應向教育部抗議。教育局長楊振昇說，未來將強化備份機制及資訊安全與監督。

朱暖英指出，現在大學採用多元升學，111年度大學招考新制加入高中學習歷程檔案的評分；同學能不能申請到學校，或想讀的科系，高中學習歷程檔案修復進度，對即將報考多元升學的學生，非常重要。台中市受害高中的師長，和學生家長會怕學生升學權益受到影響。

陳政顯說，學習歷程檔案是新課綱重頭戲攸關學生升學，台中市近3000名學生學習歷程檔案遺失，他卻未聽到教育局對此有何反應，他質疑教育局長楊振昇態度軟弱。這次發生在學期初期，學習資料還不是很龐大，學生重新輸入上傳檔案，還不是大問題，萬一是發生在學期末，學生不是欲哭無淚？教育局應硬起來向教部抗議不要重蹈覆轍。

楊振昇指出，他會向教育部反映，教育局也開會強化備份機制，因學生的學習歷程資料都是直接上傳到教育部指定網站，未經教育局，所以沒有中途節點可儲存；他建議教育部未來學生學習歷程在學校或教育局建置節點，避免有失誤時必須重新輸入資料求救無門。

教育局強調，將配合教育部規定，學校可以彈性延後上傳，並請全市47所高中職校全面清查學生上傳情況，重新認證避免學生權益受損。