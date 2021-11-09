中華職棒啦啦隊Rakuten Girls樂天女孩成員「琳妲」林羿禎，甜美外型加上姣好身材，讓她擁有超高人氣，IG更有高達71萬粉絲追蹤，日前在IG曬出一張火辣美照，只見她不僅露出傲人的渾圓北半球，就連蜜桃俏臀也一覽無遺，讓所有網友看了全暴動。

琳妲日前在IG上傳一張火辣美照，只見她身穿全套白色性感內衣，側著身子雙膝跪地，對著鏡頭擺出無辜神情，楚楚可憐的模樣讓人心疼，而她身體微向前傾，不僅讓姣好S型火辣曲線一覽無遺，一對傲人北半球與深邃事業線，更是呼之欲出，此外，由於身穿純白蕾絲半透明內衣，蜜桃俏臀更是直接見客，讓網友看的血脈賁張。

琳妲也道出近來心情，她表示由於第一次挑戰，未知的恐懼太多，加上受到爸爸的事情影響，導致心情變得相當複雜，但仍要感謝身邊的每個朋友和貴人，一路上陪伴始終沒有離開過她，更表示想把年曆賣出去的部分費用，拿來買喜憨兒餅乾送給身邊朋友，善行讓網友大讚根本就是「人美心也美」的代表。

從不吝嗇秀出姣好身材的琳妲，之前曾在社群平台PO出一段14秒的跳舞影片，當時裡面僅穿低胸小可愛的她，隨著音樂手舞足蹈，一對傲人的飽滿美胸幾乎要呼之欲出，尤其深邃事業線更是一覽無遺，雖然影片僅有短短14秒，卻讓眾多網友看完後直呼好暈。