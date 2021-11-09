舞蹈老師KIMIKO (林睿君)除了擔任許多明星的御用老師而聞名外，其「美魔女」稱號也是名聞遐邇，如今42歲的她外型保養極佳，尤其身材火辣到不科學，因此被封為「舞蹈界性感女神」，KIMIKO雖然已經結婚，但仍不藏私不時跟粉絲分享健身辣照，昨天她曝光了「隨身小凹槽」，畫面實在太性感，讓留言區一片歪樓。

KIMIKO始終帶著美麗自信光彩，且樂於將自己的塑身秘技分享給大家，有一票死忠學生追隨，她也經常透過社群分享瘦身正能量，而除了工作，KIMIKO去年情路開花結果，跟天菜教授王家玄結婚，兩人無論生活習慣或個性都很相配，且非常熱愛運動，會結伴鍛鍊，也因此成了眾人心目中的好身材夫妻檔。

婚後KIMIKO仍不斷分享健康飲食、運動甚至挑衣服穿的心得，當然免不了自己下去示範，展現多年來嚴格自我要求的好身材，昨天，KIMIKO在臉書曝光一張美照，是由上往下拍的「上帝視角」，照片中的她，穿著藍紫色運動內衣搭配同色系緊身褲，微微的伸展頸部，露出纖細身形與深深事業線，畫面簡直太美好。

KIMIKO露出明顯的鎖骨，調皮寫下：「隨身小凹槽，是要藏什麼…」，網友紛紛提意見，說可以藏私房錢、萬聖節討的糖果等，但更多人大歪樓，把焦點放在她的美胸上，直呼「老師胸型太美了、「內有胸器」、「感覺都歪到其他凹槽去了」，惹得KIMIKO嬌羞回應：「我嚴重懷疑你在開車」。